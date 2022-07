Macchina per la realizzazione di tessuti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Macchina per la realizzazione di tessuti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TELAIO

Significato/Curiosita : Macchina per la realizzazione di tessuti

i primi tessuti che fungevano da supporto per serigrafia erano di seta. la permeografia si basa su un processo di impermeabilizzazione di ben delimitate...

Di questo tipo di telaio è rappresentata sui vasi greci, spesso abbinata all'immagine di penelope. i popoli antichi oltre al telaio con pesi usavano telai... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 luglio 2022

