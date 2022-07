Località presso Roma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Località presso Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ARDEA

Significato/Curiosita : Localita presso roma

Meteorologica mondiale, relativa alla località di ciampino e all'area sud-orientale di roma, essendo ubicata presso l'aeroporto di roma-ciampino. la stazione aerologica...

Se stai cercando altri significati, vedi ardea (disambigua). ardea (ipa: /'ardea/ àrdea o ipa: /ar'da/ ardèa) è un comune italiano di 48 548 abitanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 luglio 2022

Altre definizioni con località; presso; roma; Abitante di una località sul Garda; località turistica in provincia di Trento; Rinomata località turistica albanese sul mare; località del Ferrarese; Vivono presso l Acropoli; Monte presso Roma; Cittadina presso Viterbo con la Rocca dei Borgia; Città francese presso i Pirenei; Pianta aroma tica citata nella Bibbia; Re della Numidia fatto prigioniero dai roma ni; Romolo __, ultimo imperatore roma no d Occidente; Radiazioni elettroma gnetiche usate anche in cucina;