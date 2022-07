Leggere modifiche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Leggere modifiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : VARIANTI

Significato/Curiosita : Leggere modifiche

Giugno 2020 il gioco è stato lanciato anche in cina, sebbene con leggere modifiche approvate dalla ccp. il videogioco è disponibile per dispositivi ios...

Dialettologia è riferito alle varianti regionali di una lingua. un suo sinonimo più diffuso è diatopico. una lingua con molteplici varianti grammaticali e lessicali... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 luglio 2022

Altre definizioni con leggere; modifiche; Frivole, leggere ; leggere carrozzelle; Movimento a Milano per eleggere il sindaco Pisapia; Le guarda in un libro chi non sa leggere ; Le modifiche in corso d opera; modifiche sostanziali a un ordinamento; Apportare modifiche ; Correzioni, modifiche ; Cerca nelle Definizioni