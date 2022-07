Lavoravano nelle piantagioni di cotone americane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lavoravano nelle piantagioni di cotone americane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SCHIAVI

Significato/Curiosita : Lavoravano nelle piantagioni di cotone americane

Economia si basava sulle piantagioni di cotone e sulla manodopera a bassissimo costo costituita dagli schiavi che vi lavoravano, nel febbraio 1861 formarono...

Disambiguazione – "schiavo" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi schiavo (disambigua). disambiguazione – "schiavi" rimanda qui. se stai...

