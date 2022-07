Isola polinesiana a nord-ovest di Tahiti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Isola polinesiana a nord-ovest di Tahiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BORA BORA

Significato/Curiosita : Isola polinesiana a nord-ovest di tahiti

Tahitiana (reo tahiti) è ampiamente parlata. tahiti si trova 4423 km a sud delle hawaii, a 7900 km dal cile e a 5700 km dall'australia. l'isola nel suo punto...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi bora bora (disambigua). bora bora (in francese; porapora o popora in tahitiano, che significa:... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 luglio 2022

Altre definizioni con isola; polinesiana; nord; ovest; tahiti; Penisola turca nell antichità detta Asia Minore; Asceta che vive la religiosità isola to dal mondo; L Elsa de L isola di Arturo; isola a sud di Venezia; Isola polinesiana parte delle Isole della Società; Le proteste in nord Africa del 2010: __ araba; Lo Stato a nord del Burundi; Vento caldo e secco sul deserto nord africano; Pietanza e particolare pentola del nord africa; Ci fa pensare all ovest ; Vento che giunge da sud-ovest ; L ovest ... abbreviato; A ovest di ogni provincia; I gonnellini tahiti ani; Pittore francese che si trasferì a tahiti ; Costume di tahiti ane; Arcipelago francese con tahiti e Bora Bora; Cerca nelle Definizioni