Introduce il periodo ipotetico - Cruciverba

Soluzione 2 lettere : SE

Significato/Curiosita : Introduce il periodo ipotetico

Irreale, non sicuro, ipotetico o non rilevante. rispetto all'indicativo che esprime un dato di realtà che può essere provato vero o falso, il congiuntivo sottolinea...

se, sè o sé possono riferirsi a: sé (sé de lisboa) – cattedrale di lisbona benin sè – arrondissement nel dipartimento dell'atlantico sè – arrondissement... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 luglio 2022

