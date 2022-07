Guai fisici degli sportivi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Guai fisici degli sportivi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INFORTUNI

Significato/Curiosita : Guai fisici degli sportivi

Della sua velocità e mobilità, è opinione diffusa che senza i suddetti guai fisici la considerazione nei suoi confronti sarebbe stata ancora più alta, e...

Ad altri eventi quali ad esempio un infortunio finanziario.[non chiaro] ^ marco de mitri, dati inail sugli infortuni sul lavoro: prima causa di morte gli... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 luglio 2022

Altre definizioni con guai; fisici; degli; sportivi; Il guai ! di Brenno riferito ai vinti; Fine dei guai ; Se deve ancora venire... è un guai o; Termine di guai ; Diagrammi psicofisici ; Determinazioni di fenomeni fisici ; Studia la Terra negli aspetti fisici e antropici; Strumenti pubblici per esercizi fisici : __ vita; Il cognome del cantante degli 883; L Agnelli leader degli Afterhours; Il Parlamento degli Stati Uniti; Taglio di capelli unisex tipico degli anni Ottanta; Accessori sportivi per le braccia; Pavimento frequente negli impianti sportivi ; Campionati sportivi per tutte le nazioni; Azienda di energy drink e eventi sportivi ; Cerca nelle Definizioni