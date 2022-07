Ha foglia verde e gambo bianco, giallo o rosso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha foglia verde e gambo bianco, giallo o rosso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BIETOLA

Significato/Curiosita : Ha foglia verde e gambo bianco, giallo o rosso

20 cm). bietola con gambo di colore rosso bietola con gambo di colore giallo bietola con gambo di colore bianco bietola rossa e gialla bietole da coste gambi...

20 cm). bietola con gambo di colore rosso bietola con gambo di colore giallo bietola con gambo di colore bianco bietola rossa e gialla bietole da coste gambi...

