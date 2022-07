Fantoccio piazzato in un campo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fantoccio piazzato in un campo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : SPAVENTAPASSERI

Significato/Curiosita : Fantoccio piazzato in un campo

Uno "stato birmano indipendente" (ristretto però allo status di stato fantoccio sotto il governo del giappone) e ne nominò ba maw quale capo di stato...

Che indossa la maschera da spaventapasseri solo quando fa i suoi esperimenti. in batman: arkham asylum lo spaventapasseri ha un design diverso da quelli...

Altre definizioni con fantoccio; piazzato; campo; Un fantoccio dell Iris; Prestanome, fantoccio ; Un fantoccio invernale; Un fantoccio dell Iris; Cane da guardia rimpiazzato da Pinocchio; Ha rimpiazzato Marco e Franco; campo per il tiro a volo; Alle estremità del campo ; Esercita un potere persona competente in un campo ; Abbandono strategico del campo di battaglia;