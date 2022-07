Il famoso monumento di Berlino sormontato da una quadriga - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il famoso monumento di Berlino sormontato da una quadriga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 18 lettere : PORTA DI BRANDEBURGO

Significato/Curiosita : Il famoso monumento di berlino sormontato da una quadriga

Dell'ippodromo, erano i dodici stalli di partenza dei carri. erano sovrastati da una torre alta 22,76 metri, decorata da una quadriga di bronzo i cui cavalli nel 1204...

Significati, vedi porta di brandeburgo (disambigua). la porta di brandeburgo (in tedesco brandenburger tor) è una porta in stile neoclassico di berlino. si... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 luglio 2022

Altre definizioni con famoso; monumento; berlino; sormontato; quadriga; È famoso quello di Euclide; Nel famoso balletto viene trasformata in cigno; Un animale famoso per la curiosa corazza; Il mausoleo più famoso del mondo; monumento romano celebrativo della Pax Augusta; _ de Triomphe, imponente monumento di Parigi; monumento egizio; Alto e stretto monumento a punta; Un film racconta di quelli dello zoo di berlino ; Grazie a berlino ; Un museo di berlino ; Uno a berlino ; Cibo sormontato di pangrattato e cotto al forno; Un piccolo pilastro sormontato da un busto scolpito; Frutto tropicale sormontato da un ciuffo di foglie; Avvolto, sormontato ; La via di mezzo tra biga e quadriga ; Cerca nelle Definizioni