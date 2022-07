L esperto dell opera di Alighieri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L esperto dell opera di Alighieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DANTISTA

Significato/Curiosita : L esperto dell opera di alighieri

Filologo italiano, tra i massimi esperti del novecento dell'opera di dante alighieri. appartenente a una famiglia di studiosi quali guido mazzoni (1859-1943)...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi dante alighieri (disambigua). disambiguazione – "dante" rimanda qui. se stai cercando altri... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 luglio 2022

esperto di produzione e trasformazione del vino; Un esperto di fenomeni dell occulto; Alle prime armi, inesperto ; Un esperto di floricoltura; Medico che si occupa dell a cura dei capelli; Studio e interpretazione dell a Bibbia; Trattamento estetico dell e estremità inferiori; Il nome dell a dottoressa Grey di Grey s Anatomy; Regione dell a Cina ex colonia britannica; Ospita la Scottish opera ; L opera di Bizet con protagonista una zingara; Muore di tisi in una famosa opera di Verdi fiore; __ Lescaut, opera di Puccini; Nel Medio visse Dante alighieri ; La lingua diffusa dalla Società Dante alighieri ; La Beatrice amata da Dante alighieri ; L'amore di Dante alighieri ;