La divisa delle truppe di terra - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : MIMETICA

Una uniforme militare (o divisa militare) è un'uniforme utilizzata dal personale militare delle forze armate di uno stato. nell'età antica ci sono poche...

Guerre napoleoniche alla fine del xix secolo apparvero le prime divise mimetiche, ad esempio durante le guerre boere i coloni sudafricani utilizzarono... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 luglio 2022

Altre definizioni con divisa; delle; truppe; terra; divisa indossata dalla servitù in case nobili; Penisola divisa tra Italia, Slovenia e Croazia; Balla in gruppo in divisa , con bastoni e pompon; La divisa del meccanico; Quello delle Puglie è una vasta pianura; Relativa alla voce e alla pronuncia delle parole; Fu un dittatore delle Filippine; Scodelle di legno; Stazionamento di truppe nelle baracche; Viene fatto schierando nuovamente le truppe ; Scontri fra truppe ; I Caschi delle truppe dell ONU; Lo è un volo... tra terra e Marte; Romanzo storico di Scott ambientato in Inghilterra ; La regione della terra del Fuoco; Una malattia che può essere mediterra nea; Cerca nelle Definizioni