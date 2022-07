Disputa il derby contro il Milan - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Disputa il derby contro il Milan. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : INTER

Significato/Curiosita : Disputa il derby contro il milan

Lombardia. la sfida più rilevante tra i derby calcistici in lombardia è il derby cittadino tra inter e milan, che è costantemente disputato in serie a...

Disambiguazione – "inter" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi inter (disambigua). disambiguazione – "ambrosiana milano" rimanda qui.... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 luglio 2022

