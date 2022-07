Detto fiore del vento per il suo delicato calice - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Detto fiore del vento per il suo delicato calice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ANEMONE

Significato/Curiosita : Detto fiore del vento per il suo delicato calice

per la famiglia di queste piante viene indicata la seguente formula fiorale: x, k (5), [c (2+3), a 2+2] g (2), supero, 4 nucule calice: il calice è...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi anemone (disambigua). anemone (l., 1753), o euanemona, è un genere di piante appartenente alla... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 luglio 2022

Altre definizioni con detto; fiore; vento; delicato; calice; Catone era detto così; Dire il già detto ; Quello di esecuzione è addetto alla fucilazione; Il mafioso detto capo dei capi; Muore di tisi in una famosa opera di Verdi fiore ; Era un programma canoro e itinerante con fiore llo; Trasmissione tv itinerante presentata da fiore llo; Il fiore ricordato in una posizione yoga; Un colpo di vento ; Anticipa un evento ; Fallire l intervento sul pallone, nel calcio; Si dice di chi vince un evento sportivo; È simile al merluzzo ma ha un sapore molto delicato ; È scritto sui pacchi dal contenuto delicato ; delicato condimento cremoso; Se è delicato , è meglio non premerlo; Tamburo africano a forma di calice ; Un calice con la corolla; calice di vino Chardonnay o simili; Il discorso a calice alzato;