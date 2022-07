Si consuma intorno a mezzogiorno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si consuma intorno a mezzogiorno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PRANZO

Significato/Curiosita : Si consuma intorno a mezzogiorno

Pasti principali della giornata, che si consuma generalmente la sera, variando nelle dimensioni e nella consistenza, a seconda della cultura. rappresenta...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pranzo (disambigua). il pranzo rappresenta generalmente il secondo o il terzo pasto della giornata... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 luglio 2022

Altre definizioni con consuma; intorno; mezzogiorno; Un amore mai consuma to; Difende i diritti dei consuma tori; consuma cherosene; Che ha consuma to tutte le forze; Disposti tutt intorno ; Per primo disse che la Terra gira intorno al Sole; Così è la sciarpa intorno al collo; D oro intorno a Palermo; Fu l interprete di mezzogiorno di fuoco; In alcune metropoli causa il buio a mezzogiorno ; La mezzogiorno che recitò ne La finestra di fronte; Il Gary di mezzogiorno di fuoco; Cerca nelle Definizioni