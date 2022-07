Cerata come le più moderne tovaglie antimacchia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cerata come le più moderne tovaglie antimacchia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RESINATA

Significato/Curiosita : Cerata come le piu moderne tovaglie antimacchia

Il fittone resinato è un tipo di ancoraggio per la sicurezza fissato stabilmente in parete. il fittone è più propriamente un golfare in acciaio inox che... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 luglio 2022

Il centro di Macerata ; Sigla di Macerata ; Comune in provincia di Macerata ; C'è quella cerata ; Colorata come la regina dei fiori; Amati come divinità; come dire pochissimo; Saldo come una roccia; Vi si svolsero le prime Olimpiadi moderne ; Uno zoo gestito con moderne metodologie; Il sonnellino... nelle sveglie moderne ing; Una rotaia utile alle imbarcazioni a vela moderne ; Vettovaglie di riserva; Impreziosiscono tovaglie e tovaglioli; Fiocco per tende e tovaglie ; Scuotere i tappeti o le tovaglie ;