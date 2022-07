La carta della libertà d azione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La carta della libertà d azione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BIANCA

Significato/Curiosita : La carta della liberta d azione

la carta atlantica fu un atto diplomatico sottoscritto dal presidente degli stati uniti franklin d. roosevelt e dal primo ministro britannico winston churchill...

bianca – satellite naturale di urano 218 bianca – asteroide bianca – cortometraggio del 1913 diretto da robert thornby bianca – film del 1984 diretto... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 luglio 2022

