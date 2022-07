Capanne preistoriche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Capanne preistoriche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Capanne preistoriche

Prevalentemente di ambito geografico. esistono molte culture non definibili preistoriche, specie nel continente americano e nell'africa subsahariana, che non...

Archeologiche le palafitte erano una norma di architettura nelle isole caroline e micronesia e sono ancora presenti oggi in oceania. oggi, le palafitte sono ancora...