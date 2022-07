Bollitore in Russia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bollitore in Russia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SAMOVAR

Una bevanda calda a base di miele e spezie. uno sbitennik somiglia a un bollitore munito di gambe e riscaldato da un tubo e ricorda un samovar. intorno...

Un samovar (in russo: ´ ascolta[·info]) è un contenitore metallico tradizionalmente usato in russia ed in altri paesi slavi, in iran, nel kashmir... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 luglio 2022

Altre definizioni con bollitore; russia; Un bollitore di acqua per il té usato in Russia; Confina con Norvegia, Svezia e russia ; Boris che guidò la russia ; Nazionale africana ai Mondiali di calcio in russia ; Le gemelle... in russia ;