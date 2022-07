Articolazione mobile come quella della spalla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Articolazione mobile come quella della spalla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ENARTROSI

Significato/Curiosita : Articolazione mobile come quella della spalla

Carpo, che sono: articolazione scafo-semilunare, articolazione lunato-piramidale, articolazione trapezio-trapezoide, articolazione capitato-trapezoide...

Wikimedia commons wikimedia commons contiene immagini o altri file su enartrosi (en) enartrosi, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc.... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 luglio 2022

Altre definizioni con articolazione; mobile; come; quella; della; spalla; Difetto nell articolazione della parola; Osso che appartiene all articolazione del polso; articolazione che collega braccio e avambraccio; Permettono l articolazione delle gambe; Nel retro dell automobile ; mobile che accoglie il sapere; Si iscrive su un immobile a garanzia di un mutuo; Obbliga a liberare un immobile ; Sovrano come Micerino; Cerata come le più moderne tovaglie antimacchia; Colorata come la regina dei fiori; Amati come divinità; quella ai posteri è ardua; Era Bohemian quella di Freddie; A quella storica appartennero Crispi e Zanardelli; quella di Recco è con il formaggio; Organi della respirazione; Documento contabile alla base della partita doppia; Perdita della parola; Fa parte della corolla; Si contrae portando la mano alla spalla ; Peppino De Filippo fu spesso la sua spalla ; Colpo... sulla spalla ; Osso piatto della spalla ; Cerca nelle Definizioni