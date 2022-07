Un animale famoso per la curiosa corazza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un animale famoso per la curiosa corazza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ARMADILLO

Significato/Curiosita : Un animale famoso per la curiosa corazza

Animali hanno anche il nome di loricati (dal latino: lorica, ‘corazza’). questi potenti animali, e gli uccelli (i dinosauri sopravvissuti all'evento k-t)...

Disambiguazione – "armadillo" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi armadillo (disambigua). i cingolati (cingulata) sono un ordine di mammiferi... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 luglio 2022

Altre definizioni con animale; famoso; curiosa; corazza; L animale che può ingoiare prede più grandi di lui; Mangia alimenti di origine vegetale e animale ; Morbidi pupazzi a forma di animale ; L animale della febbre alta; Nel famoso balletto viene trasformata in cigno; Il mausoleo più famoso del mondo; Il famoso Scipione; Bertolt famoso drammaturgo Tedesco; Il racconto di una curiosa vicenda; Ha visitatori che amano curiosa re tra la merce esposta; Una famosa corazza ta del cinema; corazza to grazie a un rivestimento protettivo; La corazza dei crostacei; Un frutto corazza to; Cerca nelle Definizioni