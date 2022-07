Lo è un volo... tra Terra e Marte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è un volo... tra Terra e Marte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 15 lettere : INTERPLANETARIO

Significato/Curiosita : Lo e un volo... tra terra e marte

Fredda e la ripresa economica. il volo con equipaggio su marte è una sfida tecnica e umana di dimensioni incomparabili rispetto a quella che si è affrontata...

Dopo di che lascia il posto al vento solare dello spazio interplanetario. lo spazio interplanetario si estende fino alla eliopausa, dopo di che il vento solare... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 luglio 2022

Altre definizioni con volo; terra; marte; C è chi la macchia involo ntariamente di saliva; Campo per il tiro a volo ; Al cinema, il suo mondo era favolo so; Le volo ntà del defunto; Romanzo storico di Scott ambientato in Inghilterra ; La regione della terra del Fuoco; Una malattia che può essere mediterra nea; Toccano terra a lunghi intervalli; Nell orecchio crea un trio con incudine e marte llo; Nell Antica Roma, marte ne era il Dio; marte greco; Lavorano d ascia e marte llo; Cerca nelle Definizioni