Vige per ciò che non è consentito - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : DIVIETO

Significato/Curiosita : Vige per cio che non e consentito

Applica all'intero territorio dell‘unione europea e, in forma analoga, vige anche in svizzera, dove tuttavia non include il diritto di locazione. la direttiva...

Il divieto legale è un obbligo di non fare (obbligo negativo) imposto dalla legge (ad esempio il divieto del lavoro per i minori di una certa età) oppure... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 luglio 2022

Altre definizioni con vige; consentito; La zona del Pavese con vige vano; Il codice che vige nella foresta: legge della __; vige fra cosche mafiose; Dove vige non sono ammessi... gli arem; consentito e permesso dalle norme; Con quella IVA è consentito fatturare; consentito dalle norme; Cerca nelle Definizioni