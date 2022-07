Vestito da donna con colletto e bottoni fra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vestito da donna con colletto e bottoni fra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CHEMISIER

Significato/Curiosita : Vestito da donna con colletto e bottoni fra

Dichiarato che il tessuto, i bottoni ed i ricami della giacca provenivano dalla sede parigina di chanel, e che il vestito era stato adattato per jacqueline...

Solitamente a manica lunga. abitualmente, viene indossato con una camicetta (chemisier) o su una maglia a girocollo con scollatura di ampiezza variabile e in... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 luglio 2022

Altre definizioni con vestito; donna; colletto; bottoni; È sempre vestito secondo le ultime tendenze; Rivestito di metallo lucente; Rivestito di spine; Può essere calzato e vestito ; Scarpe décolleté basse da donna ; La isla di Madonna ; __ Anselmi: è stata la prima donna ministro in Italia; La donna del Rigoletto; Distintivo applicato su colletto o spalline; Una maglia con il colletto ; Giacca in maglia senza colletto , spesso a bottoni; Maglia con colletto e allacciatura a due bottoni; Chiusure simili a bottoni con cordoncini; Passaggio per bottoni ; Comprende alamari, bottoni , merletti ecc; Giacca in maglia senza colletto, spesso a bottoni ; Cerca nelle Definizioni