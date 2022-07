Vano di passaggio decorativo in giardino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vano di passaggio decorativo in giardino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PERGOLA

Significato/Curiosita : Vano di passaggio decorativo in giardino

Pergolato indica in giardinaggio un elemento strutturale e decorativo di un giardino o di un orto, che costituisce un vano di passaggio ombreggiato foggiato...

il famoso gruppo archeologico dei bronzi dorati da cartoceto di pergola). pergola nasce come libero comune nel 1234 per creare posti di lavoro e commercio...

