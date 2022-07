Tristemente famosa è quella bianca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tristemente famosa è quella bianca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Tristemente famosa e quella bianca

divenuta tristemente famosa per la strage di ustica. nato a sirolo, in provincia di ancona, nel 1923, militò e fu capo partigiano bianco, di orientamento...

Fondo di paludi, acquitrini o in alto mare. lupara, su treccani.it, vocabolario treccani online. ^ lupara bianca, su simone.it, sito ufficiale della casa...