Taglio di capelli unisex tipico degli anni Ottanta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Taglio di capelli unisex tipico degli anni Ottanta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MULLET

Significato/Curiosita : Taglio di capelli unisex tipico degli anni ottanta

Particolare tipo di acconciatura, sia maschile sia femminile, anche se prevalentemente maschile, tipica della moda degli anni ottanta del novecento. in...

Il mullet (termine della lingua inglese che significa cefalo) è un particolare tipo di acconciatura, sia maschile sia femminile, anche se prevalentemente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 luglio 2022

Altre definizioni con taglio; capelli; unisex; tipico; degli; anni; ottanta; Un solco a ventaglio ; Strumento da taglio da macellaio; Un taglio di capelli... religioso; Arma da taglio ; Uniscono barba e capelli ; I... capelli di Medusa; Chi taglia i capelli può rimpiangerla; Scuri di capelli o di pelle; Accessorio unisex ad altezza ombelico; Un gioiello unisex ; Una gonna unisex usata nel sud est asiatico; Tipo di calzatura unisex detto loafer in inglese; Il gianduiotto è tipico di questa città; Salame tipico della Valtellina; Intingolo di verdure fritte tipico della Sicilia; tipico insaccato piccante spagnolo spa; Abbonda sulla bocca degli stolti; Un rivale degli juventini; I rami degli alberi e il loro fogliame; Uno degli ingredienti dell amatriciana; Si fa dai sedici anni in USA; Film con Nanni Moretti del 2008; Lo era Alf protagonista di una sit com anni 80; I panni che si lavano in famiglia; Imbottiture molto in voga negli anni ottanta ; Creature fantasy di un cult anni ottanta ; Il pescatore dei cartoni anni ottanta ; Movimento culturale anni ottanta ; Cerca nelle Definizioni