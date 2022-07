La sua comparsa segnava per gli Egizi il principio della piena del Nilo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sua comparsa segnava per gli Egizi il principio della piena del Nilo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SIRIO

Significato/Curiosita : La sua comparsa segnava per gli egizi il principio della piena del nilo

Stai cercando altri significati, vedi sirio (disambigua). coordinate: 06h 45m 08.917s, -16° 42' 58.017 sirio (ipa: /'sirjo/; a cma / a canis majoris...

