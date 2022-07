Strumento a fiato della tradizione rustica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strumento a fiato della tradizione rustica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ZUFOLO

Significato/Curiosita : Strumento a fiato della tradizione rustica

"i fiati di parma", unica orchestra da camera stabile italiana di strumenti a fiato. nel 2014 fu inoltre fondata in città l'"orchestra dell'opera italiana"...

Lo zufolo (in siciliano friscalettu, in sardo pipiolu o solittu) è uno strumento musicale a fiato tradizionale. simile a un flauto, è generalmente realizzato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 luglio 2022

Altre definizioni con strumento; fiato; della; tradizione; rustica; strumento a corde triangolare di origine russa; Lo strumento per misurare la rugiada notturna; strumento da taglio da macellaio; strumento musicale di ottone; Annaffiato estesamente, come un campo; Strumenti a fiato che possono essere... inglesi; Strumenti a fiato tascabili; Uno strumento a fiato dalla sottile imboccatura; Serie tv sulla vita della regina Elisabetta II; Città della Grecia in cui Cesare sconfisse Pompeo; Una parte della scienza che studia i funghi; Attore protagonista della saga di Jason Bourne; Una tradizione senese; Piatto tipico della tradizione milanese; Insieme di leggende di una tradizione religiosa; Un tipo di preghiera della tradizione induista; Compose la Cavalleria rustica na; Una torta rustica della cucina gaetana; rustica dimora alpestre; Il compare che viene ucciso nella Cavalleria rustica na; Cerca nelle Definizioni