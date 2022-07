Strumento che calcola un intensità di radiazioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strumento che calcola un intensità di radiazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : SPETTROFOTOMETRO

Significato/Curiosita : Strumento che calcola un intensita di radiazioni

Hanno confrontato la cmb con la radiazione di corpo nero del riferimento interno dello strumento, e hanno trovato che gli spettri corrispondono entro...

Sigla ftir. lo spettrofotometro misura quantitativamente la frazione di luce che attraversa una determinata soluzione. in uno spettrofotometro, una luce proveniente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 luglio 2022

strumento a fiato della tradizione rustica; strumento a corde triangolare di origine russa; Lo strumento per misurare la rugiada notturna; strumento da taglio da macellaio; Percentuale su cui si calcola l imposta; Un modo di calcola re; calcola re nell insieme; Una quantità incalcola bile; Un sistema di fitness ad alta intensità ; Una scala da zero a nove che esprime l intensità del moto ondoso; Unità di misura dell intensità di corrente; Accessorio che attenua l intensità di una luce; Corpo celeste che emette radiazioni rapide e frequenti; Uno strumento per misurare le radiazioni stellari; Contatore che rileva radiazioni ; Inquinamento da radiazioni di antenne;