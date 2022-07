Stato dell Africa meridionale limitrofo al Congo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stato dell Africa meridionale limitrofo al Congo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ANGOLA

Significato/Curiosita : Stato dell africa meridionale limitrofo al congo

Cercando l'attuale stato, vedi repubblica democratica del congo. congo belga (in francese congo belge, in olandese belgisch-congo, in tedesco belgisch-kongo)...

Significati, vedi angola (disambigua). coordinate: 12°21's 17°21'e / 12.35°s 17.35°e-12.35; 17.35 l'angola (ufficialmente repubblica di angola) è uno stato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 luglio 2022

Altre definizioni con stato; dell; africa; meridionale; limitrofo; congo; Idolo incontrastato ; Guarito, riportato a stato di piena salute; Lago di Chicago stato USA; Lo stato di Bratislava; A quella storica appartennero Crispi e Zanardell i; Serie tv sulla vita dell a regina Elisabetta II; Città dell a Grecia in cui Cesare sconfisse Pompeo; Una parte dell a scienza che studia i funghi; Strumento a fiato dell a tradizione rustica; Le proteste in Nord africa del 2010: __ araba; Segregazione razziale che fu adottata in Sudafrica ; Quello africa no è più grande dell asiatico; La città africa na con Piazza Tahrir; Spagnolo meridionale ; L area del Veneto meridionale con Rovigo; L estremità meridionale della Sardegna; Metropoli della Cina meridionale ; Che rimane limitrofo , attaccato; limitrofo ; E' limitrofo alla Thailandia; limitrofo con termine poco usato; Vecchio nome di Kinshasa, la capitale di un congo ; Il congo di Mobutu; Il congo di un tempo; Oggi si chiama Repubblica Democratica del congo ; Cerca nelle Definizioni