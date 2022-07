Sono pieni per chi ha carta bianca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono pieni per chi ha carta bianca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : POTERI

Significato/Curiosita : Sono pieni per chi ha carta bianca

Altre definizioni con sono; pieni; carta; bianca; Piante di cui sono ghiotte le renne; sono contraddistinti dal budello esterno; Possono esserlo foglie e labbra; Possono essere a fessura, a bustina, a bottone..; Si levano solo se pieni ; pieni di lena nel lavorare; Più che... pieni ssime; Cioccolatini ripieni di ciliegie sotto spirito; La carta d identità... del militare; Si esegue con carta , contanti, bonifico..; Ripiegatura artistica di carta ; Una carta molto ambita a scopa; Tristemente famosa è quella bianca ; La parte bianca del bulbo oculare; Un diffuso tipo di colla bianca ; La balena bianca di Herman Melville;