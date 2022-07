Soluzione che conserva gli alimenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Soluzione che conserva gli alimenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SALAMOIA

Significato/Curiosita : Soluzione che conserva gli alimenti

Degli alimenti tramite fermentazione anaerobica data da una salamoia che produce i batteri dell'acido lattico o marinando il cibo in una soluzione acida...

La salamoia è una soluzione acquosa che ha salinità maggiore del 5% (soluzione satura o prossima alla saturazione). il termine salamoia è usato nel linguaggio... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 luglio 2022

