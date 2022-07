Soffice dolcetto francese a forma di conchiglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Soffice dolcetto francese a forma di conchiglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MADELEINE

Significato/Curiosita : Soffice dolcetto francese a forma di conchiglia

Nazione in genere. le madeleine sono dei piccoli dolcetti soffici con una particolare forma a conchiglia, o barchetta, derivata dallo stampo in cui vengono...

le madeleine sono dei piccoli dolcetti soffici con una particolare forma a conchiglia, o barchetta, derivata dallo stampo in cui vengono...

