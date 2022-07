Smuove il terreno meccanicamente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Smuove il terreno meccanicamente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ARATRO

Significato/Curiosita : Smuove il terreno meccanicamente

Dizionario «aratro» wikiversità contiene risorse sull'aratro wikimedia commons contiene immagini o altri file sull'aratro (it, de, fr) aratro, su hls-dhs-dss... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 luglio 2022

La smuove il ventilatore; smuove re la terra prima della semina; Si usa per smuove re l'aria a mano; smuove gli altri portandoli a ribellarsi; Un terreno in vendita; Traeva presagi osservando i segni sul terreno ; La fertilità di un terreno ; Macchinario per perforare il terreno ; Produce meccanicamente dolci melodie; Falcia il prato meccanicamente ; Persona che si muove meccanicamente ; Agisce meccanicamente ;