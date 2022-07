La Serao giornalista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Serao giornalista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MATILDE

Significato/Curiosita : La serao giornalista

Matilde serao (patrasso, 7 marzo 1856 – napoli, 25 luglio 1927) è stata una scrittrice e giornalista italiana. è stata la prima donna italiana ad aver...

Romanzo di roald dahl, vedi matilde (romanzo). matilde è un nome proprio di persona italiano femminile. femminili: matilda, matelda, metilde, mafalda ipocoristici:... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 luglio 2022

Altre definizioni con serao; giornalista; Vi nacque Matilde serao ; Iniziali della serao ; Il giornale di Napoli che diresse Matilde serao ; Scrittrici come la Deledda e la serao ; Il nome della compianta giornalista italiana Alpi; Il Fede giornalista ex direttore del TG4; La Diletta giornalista sportiva in tv; Milena giornalista ; Cerca nelle Definizioni