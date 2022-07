Rifornito e allettante nelle camere d albergo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rifornito e allettante nelle camere d albergo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MINIBAR

Significato/Curiosita : Rifornito e allettante nelle camere d albergo

Un minibar o frigobar è un frigorifero di piccole dimensioni solitamente utilizzato per uso alberghiero o commerciale. normalmente adattabili sia per... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 luglio 2022

Altre definizioni con rifornito; allettante; nelle; camere; albergo; Il “mercato” rifornito dai frantoi; Il mercato rifornito dai frantoi; I1 mercato rifornito dai frantoi; Boccone allettante ; Un piatto poco allettante ; Un allettante odore, spesso di cibo; Deve essere allettante ; Seguito nelle prescrizioni; Era indosso alla servitù nelle case dei nobili; Le alzò il popolo nelle Cinque giornate di Milano; I bimbi nelle squadre di calcio; L hanno tutte le videocamere ; Supporti per fotocamere ; Si effettua con telecamere ; Lo hanno tutte le videocamere ; albergo in cui non si soggiorna a lungo; Un albergo per la gioventù; albergo per turisti; Tradizionale albergo del Giappone; Cerca nelle Definizioni