Relativa alla voce e alla pronuncia delle parole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativa alla voce e alla pronuncia delle parole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FONICA

Significato/Curiosita : Relativa alla voce e alla pronuncia delle parole

Senza tenere conto della pronuncia reale) trascrizione (resa, seppur condizionata dall'alfabeto utilizzato, della pronuncia reale) trascrizione fonetica...

La ruota fonica è una ruota che fa parte di un dispositivo per il controllo di un moto angolare; la ruota e il dispositivo possono essere di vario tipo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 luglio 2022

Altre definizioni con relativa; alla; voce; alla; pronuncia; delle; parole; relativa alla zona dell Avellinese; relativa ad antiche città siciliane; relativa ad un antico popolo germanico; relativa al mar delle Antille; Quello di esecuzione è addetto alla fucilazione; Città a sud della Francia prossima alla Spagna; I salti di quando si va a balla re; Condizione di ostacolo alla ventilazione polmonare; Ha dato voce a Purple rain e Kiss; Dire qualcosa con voce fragorosa; Una voce potente; voce maschile tra il basso e il tenore; Quello di esecuzione è addetto alla fucilazione; Città a sud della Francia prossima alla Spagna; I salti di quando si va a balla re; Condizione di ostacolo alla ventilazione polmonare; Si studia per migliorare la pronuncia ; Un voto pronuncia to da alcuni religiosi; In certi dialetti sono pronuncia te più aperte; I Mongoli li hanno piuttosto pronuncia ti; Fu un dittatore delle Filippine; Scodelle di legno; La prima delle tre cantiche della Divina Commedia; La chimica delle molecole contenenti carbonio; Insieme di pagine collegate tramite parole chiave; L acqua nelle parole composte; Inutile ripetizione di un concetto con parole diverse; parole con cui inizia un testo scritto; Cerca nelle Definizioni