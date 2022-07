Prominenza carnosa del palmo della mano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prominenza carnosa del palmo della mano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TENAR

Significato/Curiosita : Prominenza carnosa del palmo della mano

Spogliare le dame e le fanciulle, poi le picchiò sul sedere dando col palmo della mano grandi schiaffi e colpi assai rudi, infliggendo buone vergate alle...

L'eminenza tenar o tenare è il rilievo carnoso posto alla base del pollice sulla faccia palmare della mano. la cute sovrastante questa regione è l'area... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 luglio 2022

Altre definizioni con prominenza; carnosa; palmo; della; mano; prominenza del femore; prominenza ossea della caviglia; prominenza ossea c è quello tibiale e peroneale; Sinonimo di prominenza ; Parte carnosa dell asparago; Sezione carnosa del dito; Radice carnosa ; Alimento proteico vegano dalla consistenza carnosa ; Serrano il palmo ; Le ossa del palmo della mano; Si contrappone al palmo ; Può diventare lungo un palmo ; La sua comparsa segnava per gli Egizi il principio della piena del Nilo; Parte della teologia; La prima delle tre cantiche della Divina Commedia; Città a sud della Francia prossima alla Spagna; Enrico, comico romano in tv di origini abruzzesi; Monumento romano celebrativo della Pax Augusta; Coadiuva le mano vre in plancia; Nome d arte di Stefani Joanne Angelina Germano tta; Cerca nelle Definizioni