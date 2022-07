Possono essere a fessura, a bustina, a bottone.. - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Possono essere a fessura, a bustina, a bottone... Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TASCHE

Significato/Curiosita : Possono essere a fessura, a bustina, a bottone..

Jovanotti 'le tasche piene di sassi' da venerdi' 11 marzo in tutte le radio - universal music pop ^ jovanotti vince il premio mogol 2011 con 'le tasche piene... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 luglio 2022

Altre definizioni con possono; essere; fessura; bustina; bottone; possono esserlo foglie e labbra; Si possono fare con un coltello; Si possono vedere verdi; possono essere al volo; Può essere contagioso ma non è un malanno; Una malattia che può essere mediterranea; Dev essere ottima nelle sale da concerto; Possono essere al volo; fessura delle mura del castello usata dall arciere; Una fessura per il bottone; Quella di Glaser è una fessura petro-timpanica; Una fessura nell’intonaco; Le prugne vendute spesso in bustina ; bottone », elettrico; bottone da premere; Accoglie un bottone ; Sembra il bottone della pancia; Cerca nelle Definizioni