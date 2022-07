Poeta autore della raccolta Ossi di seppia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Poeta autore della raccolta Ossi di seppia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MONTALE

Significato/Curiosita : Poeta autore della raccolta ossi di seppia

ossi di seppia è una raccolta poetica di eugenio montale, pubblicata il 15 giugno del 1925 a torino da piero gobetti. ossi di seppia è un libro sulla cui...

Disambiguazione – "montale" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi montale (disambigua). premio nobel per la letteratura 1975 eugenio montale (genova... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 luglio 2022

