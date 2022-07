Pistola clettrica in dotazione alle forze dell ordine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pistola clettrica in dotazione alle forze dell ordine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TASER

Significato/Curiosita : Pistola clettrica in dotazione alle forze dell ordine

Il taser (acronimo dell'inglese thomas a. swift's electric rifle, "fucile elettrico di thomas a. swift"), chiamato anche pistola elettrica o storditore... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 luglio 2022

