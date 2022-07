Piano USA di aiuti all Europa avviato nel 1947 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piano USA di aiuti all Europa avviato nel 1947. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MARSHALL

Significato/Curiosita : Piano usa di aiuti all europa avviato nel 1947

di partiti democratici che aveva vinto le elezioni nel febbraio precedente. obbedendo a un piano prestabilito, la guarnigione militare di stanza nel marocco...

Marcia per la libertà (marshall) – film del 2017 diretto da reginald hudlin isole marshall – stato dell'oceania canada marshall – città del saskatchewan... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 luglio 2022

Ex organizzazione internazionale che nacque per unire l europa ; Monti con un versante in europa e uno in Asia; Ricerca per l europa ; Il maggior mercato risiero d europa ; avviato ... come un ordigno!; Istituito, avviato ; La istituì Truman nel 1947 ; L'indumento di un libro di Robert Bloch del 1947 ; Il teatro di Milano cofondato da Strehler nel 1947 ; Quello Democratico Popolare fu costituito nel 1947 ;