Il periodo successivo al parto - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : PUERPERIO

Significato/Curiosita : Il periodo successivo al parto

Dell'umore che colpisce il 10-20%[senza fonte] delle donne nel periodo immediatamente successivo al parto. nelle prime settimane dopo il parto, si preferisce parlare...

Naturalmente senza alterazioni il puerperio sarà normale o fisiologico, in caso contrario sarà irregolare o patologico. nel puerperio rientra anche il periodo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 luglio 2022

Altre definizioni con periodo; successivo; parto; Il periodo in cui... il fatto si svolge; periodo di 18 anni alla fine del quale si ripetono le stesse eclissi lunari e solari; Relativo al periodo afoso dell estate; Il pittore che ebbe il periodo blu e il periodo rosa; Stile ornamentale successivo al barocco; In un tempo successivo ; Il giorno successivo all oggi; In un tempoo successivo ; Il responsabile di un reparto ospedaliero; Piccolo reparto di soldati; Da qui parto no molte telefonate: call __ ing; Le Miglia che parto no da Brescia; Cerca nelle Definizioni