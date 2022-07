Penisola turca nell antichità detta Asia Minore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Penisola turca nell antichità detta Asia Minore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ANATOLIA

Significato/Curiosita : Penisola turca nell antichita detta asia minore

Fondare nuove città dapprima dirigendosi verso oriente, sulle coste dell'asia minore e del mar nero, che costellarono di colonie; si ricordano almeno: tanais...

Stai cercando altri significati, vedi anatolia (disambigua). coordinate: 39°n 35°e / 39°n 35°e39; 35 l'anatolia (dal greco antico at ‘dal luogo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 luglio 2022

