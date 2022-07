Patologica compulsione a giocare d azzardo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Patologica compulsione a giocare d azzardo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LUDOPATIA

Significato/Curiosita : Patologica compulsione a giocare d azzardo

Il gioco d'azzardo patologico (definito anche disturbo da gioco d'azzardo, azzardopatia o genericamente e impropriamente ludopatia) è un disturbo psicologico...

Disturbo da gioco d'azzardo, azzardopatia o genericamente e impropriamente ludopatia) è un disturbo psicologico rientrante nella categoria diagnostica dei... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 luglio 2022

