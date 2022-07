Parte della teologia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parte della teologia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Termine "teologia" (ea, theología) compare per la prima volta nel iv secolo a.c. nell'opera di platone la repubblica (ii, 379 a): per teologia greco-romana...

