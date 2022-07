L opera di Bizet con protagonista una zingara - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L opera di Bizet con protagonista una zingara. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CARMEN

Significato/Curiosita : L opera di bizet con protagonista una zingara

Carmen è un'opéra-comique di georges bizet composta di quattro atti (o quadri, come vengono chiamati dal compositore), su libretto di henri meilhac e ludovic...

