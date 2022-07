Si occupa di trattamenti e cure ortodontiche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si occupa di trattamenti e cure ortodontiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DENTISTA

Significato/Curiosita : Si occupa di trattamenti e cure ortodontiche

Sospensione dei trattamenti ortodontici e rimozione degli apparecchi ortodontici fissi per evitare traumi ai tessuti orali; la costituzione di nuovi manufatti...

Oggetto della professione del dentista è anche l'eventuale riabilitazione protesica delle arcate dentarie. coadiuvano il dentista gli igienisti dentali, gli... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 luglio 2022

Altre definizioni con occupa; trattamenti; cure; ortodontiche; Funzione aziendale che s occupa della supply chain; Attua un occupa zione illecita; Attua un occupa zione illecita; Sulle grandi navi si occupa dei servizi di alloggiamento e mensa; Insieme di cure e trattamenti per la guarigione; Specialista dei trattamenti manipolativi; Offre trattamenti per la salute psicofisica; La luce di certi trattamenti estetici; In stato di allerta... per la pubblica sicure zza; Il dispositivo che blocca le cinture di sicure zza; Sono dotati di cinture di sicure zza; Un vincolo per salvaguardare la sicure zza della Nazione; Cerca nelle Definizioni