Il nome dello scrittore di Montalbano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il nome dello scrittore di Montalbano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ANDREA

Significato/Curiosita : Il nome dello scrittore di montalbano

Pera chiede a montalbano quanto vuole per il suo silenzio. montalbano vuole poco, solo che venga ritrovato il cadavere riconoscibile di karima. pera gli...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi andrea (disambigua). andrea (pronuncia: /an'dra/) è un nome proprio di persona italiano maschile... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 luglio 2022

